Auftaktpleite für St. Pölten in Champions League

Den Fußballerinnen des SKN St. Pölten ist der Start in die Champions League missglückt. Der österreichische Meister kassierte am Mittwochabend in Stockholm beim schwedischen Titelträger Hammarby IF eine verdiente 0:2-Niederlage. Für die Elf von Trainerin Liese Brancao war es die erste Saisonpleite.