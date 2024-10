Großhöflein: Wirbel um Ortschefin-Posting

Der Wahlkampf treibt bereits skurrile Blüten. „Postenschacher“ wird der ÖVP-Bürgermeisterin von Großhöflein in einem anonymen Schreiben vorgeworfen. Die Kritik bezieht sich auf eine Nachricht, die die Ortschefin in einer WhatsApp-Gruppe mit Amtskollegen gepostet haben soll. Demnach wird schon jetzt eine Nachfolge für die Amtsleiterin gesucht, die im Februar 2026 in Pension geht.