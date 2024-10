Für Oktoberfest: Bäcker lässt Filialen sonntags zu

Wer feiern kann, kann auch arbeiten – muss aber nicht! Damit die 1000 Mitarbeiter der Bäckerei Haubis das firmeneigene Oktoberfest am 12. Oktober in vollen Zügen genießen können, entschieden die Chefs um Anton Haubenberger: Am Samstag ist in allen Filialen früher Schluss, am Sonntag bleiben sie ausnahmsweise komplett zu.