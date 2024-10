Bub (14): „Wäre ohne Vaters Pistole nie passiert“

Neun Tote, sieben Verletzte, so lautete die Bilanz des serbischen Innenministeriums nach dem Blutbad in der Volksschule „Vladimir Ribnikar“ Anfang Mai 2023 im Zentrum Belgrads. Der mittlerweile 14 Jahre alte Jugendliche stürmte damals mit einer Pistole seine Schule und eröffnete in einem Klassenzimmer das Feuer. Das Massaker endete schließlich im Schulhof, wo der Schütze schließlich festgenommen wurde.