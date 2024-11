Warum die Stadt Wien ein Bundesland werden musste

Dieser „Wasserkopf“, den Niederösterreich und Wien gemeinsam bildeten, war in der k. u. k. Monarchie kein Problem gewesen, denn gemessen an der Zahl seiner Einwohner rangierte Niederösterreich immer noch hinter den Ländern Böhmen, Mähren und Galizien. In der neuen Republik war dieser demografische Überhang, der sich im „geschrumpften“ Österreich nun besonders deutlich zeigte, jedoch politisch für die anderen Bundesländer nicht mehr tragbar.