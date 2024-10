Brand in Wien: 35 Personen aus Flammen gerettet

In der Nacht auf Mittwoch ist es zu einem folgenschweren Brand in Wien-Liesing gekommen. Flammen erfassten dabei das Dach, die Feuerwehr rückte mit 25 Fahrzeugen und 100 Einsatzkräften an. 35 Personen konnten über das Stiegenhaus und die Drehleiter gerettet werden.