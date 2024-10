„Pures Talent!“ Alonso fordert Cockpit für Rookie

In der Formel 2 zumindest hat der bald 20-Jährige schon gezeigt, welches Talent in ihm steckt. Derzeit führt er die Gesamtwertung an und das in seiner Rookie-Saison. Im vergangenen Jahr krönte er sich schon in der Formel 3 zum Champion. Ist er also reif für die Formel 1?