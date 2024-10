1,3 Mrd. Euro Schaden ++ Rauchverbot im Freien

Nach dem Rauchverbot in Innenräumen droht den Raucherinnen und Rauchern in Österreich das nächste Ärgernis: Die EU-Kommission plant ein Verbot für das Rauchen in Schanigärten und anderen Außenbereichen von Gastronomiebetrieben. Am Donnerstag sollen die Gesundheitsminister über diese Empfehlung diskutieren, und die Wirte sind in Alarmbereitschaft – sie fürchten um ihre Existenz.