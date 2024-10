Rauchverbot im Freien? „Ein absoluter Schwachsinn“

Die EU-Kommission hat eine neue Empfehlung ausgesprochen, wie sie die Raucherquote in den Mitgliedsstaaten reduzieren will. Weil dafür ein Rauchverbot in der Gastronomie im Freien kommen könnte, sind die steirischen Wirte alarmiert: „Für manche Betriebe wäre das der Ruin“, sagt Spartenobmann Klaus Josef Friedl.