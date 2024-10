Lady Gaga und Phoenix floppen an den Kinokassen!

Die düstere Comicverfilmung „Joker“ mit Joaquin Phoenix als genialer Killerclown räumte beim US-Kinostart vor fünf Jahren kräftig ab. Mehr als 96 Millionen Dollar spielte das Drama von Todd Phillips damals am Premierenwochenende in Nordamerika ein. Nicht einmal halb so viel kam jetzt beim Debüt der Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“ zusammen.