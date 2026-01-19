Kaiserin Sisis Ermordung gibt bis heute Rätsel auf

„Er war kein wirrer Einzeltäter, sondern eine Kultfigur der Anarchisten“

Mehr als 100 Jahre später bestätigt die österreichische Historikerin Anna Maria Sigmund Charles Léchets Ergebnisse: „Luigi Lucheni war Teil eines raffinierten anarchistischen Netzwerks, das im 19. Jahrhundert unzählige Morde an Herrschern beging und eine neue Weltordnung plante.“ Die Historikerin wertete dazu die Akten des Informationsbüros des Ministeriums des Äußeren aus. Anhand von Informationen aus der Gesandtschaft in Bern, Spitzelberichten und Aufzeichnungen berühmter Anarchisten kann sie den Weg des italienischen Mörders von seiner Konvertierung zum Anarchismus bis zur Tat genau nachverfolgen: „Kameraden haben ihn auf dem ganzen Weg bis eine halbe Stunde vor der Tat begleitet. Er war kein wirrer Einzeltäter, sondern eine Kultfigur der Anarchisten, die seiner bis zum heutigen Tag gedenken“, so Anna Maria Sigmund.