Er war das „Überraschungsei“ der Habsburger

Als er mit Vater und Geschwistern nach Wien zog, sprach er besser Italienisch als Deutsch und hatte – so nahm man es zumindest an – ein unaufgeregtes Leben vor sich. Denn als neunter Sohn eines Kaisers hatte er keinerlei Chance, irgendwo seinen persönlichen Stempel aufzudrücken – weder politisch noch gesellschaftlich. In die Geschichte würde dieser Habsburger sicherlich nicht eingehen.