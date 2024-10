Rangnick knallhart: „Werden den Teufel tun …“

Tatsächlich kauften die Österreicher den Deutschen und den Italienern in den beiden vergangenen Jahren in Testspielen in Wien (jeweils 2:0) die Schneid ab. Die Niederländer rangen sie im abschließenden EM-Gruppenspiel im Juni in Berlin mit 3:2 nieder. Seither wartet die Rangnick-Elf drei Spiele auf einen Sieg. Nach dem EM-Aus im Achtelfinale gegen die Türkei (1:2) setzte es in den Nations-League-Partien im September gegen Slowenien (1:1) und Norwegen (1:2) weitere Rückschläge.