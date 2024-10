Ehepaar fuhr ungebremst gegen Betonstütze

Die Ursache des schweren Unfalls am Sonntagnachmittag in Steinbach am Attersee ist noch unklar. Ein Ehepaar – er 67, sie 70 Jahre alt – aus Weyregg am Attersee war mit dem Auto auf der B152 Richtung ihres Heimatortes unterwegs. Der 67-Jährige saß am Steuer, seine Gattin am Beifahrersitz.