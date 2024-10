Skistars mit klarer Mission im Südburgenland

Menschen für Bewegung begeistern

Mit einer klaren Mission im Gepäck, nämlich Menschen an langjährigen Erfahrungen aus 25 Jahren im Spitzensport teilhaben zu lassen und diese für Bewegung zu begeistern, gastierten die beiden „pensionierten“, aber topfitten Skistars zum dritten Mal in Bad Tatzmannsdorf. „Wir wollen aus niemandem einen Spitzensportler machen. Jeder kann seine Trainingsintensität frei wählen“, stellten die beiden Ex-Skirennläufer klar. „Unsere Übungen sind ohne Zusatzgewicht. Uns ist es wichtig, präventiv mit unseren Übungen, die nicht sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, vorzubeugen, um gesund zu bleiben oder zu werden.“