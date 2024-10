FPÖ-Bürgermeisterkandidat gewinnt ersten Urnengang

Der erste Urnengang nach der Nationalratswahl endete am Sonntag in Goldwörth (OÖ) mit einem blauen Etappensieg. Weil der bisherige Ortschef zurückgetreten war, wurde in der bisher ÖVP-regierten Gemeinde eine Bürgermeister-Neuwahl nötig. Den ersten Wahlgang gewann FPÖ-Kandidat Thomas Prihoda (42,8%). Er muss gegen Bernhard Hofer (32,01%) von der Volkspartei in die Stichwahl.