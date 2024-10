Schloss Valtice: wie einst bei den Liechtensteins

Man glaubt fast, man hat sich nach Schönbrunn verirrt – so mächtig steht plötzlich die „Reistenkolonnade“ vor einem. Als wären sie die kleine Schwester der Gloriette. Die Fürsten Liechtenstein haben sich diese und viele weitere solcher Staffagebauten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ihre Landschaft gestellt.