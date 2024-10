Bustür brach Turnerin den Arm: Viele offene Fragen

Wie die „Krone“ berichtete, hielt sich die Zwölfjährige im Öffi-Bus 77A an der gelben Haltestange an. Als die Bustüre in einer Station aufging, verschob diese Larissas Arm, bis er schmerzhaft und kompliziert brach. „Der Bus war bombenvoll“, sagt das Mädchen im Prozess zur Richterin. Sie habe sich an der Stange angehalten, weil es keine Sitzplätze mehr gab und sie mit ihren 1,40 Metern zu klein für die Halteschlaufen sei.