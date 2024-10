„Hold Your Breath“: Staubiger Horrorthriller

Ob uns nach Covid die Thematik der Pandemie jemals wieder loslassen wird, ist fragwürdig. In „Hold Your Breath“ ist sie jedenfalls noch sehr präsent. Der Horrorthriller – er ist ab sofort auf Disney+ zu sehen – spielt inmitten einer sogenannten „Dust Bowl“. So wurden während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren in den USA und Kanada Teile jener großen Ebenen genannt, die von verheerenden Dürren und Staubstürmen betroffen waren. In einer davon, in Oklahoma, lebt Margaret Bellum (Sarah Paulson), wo sie versucht, sich um ihre beiden Töchter Rose (Amiah Miller) und Ollie (Alona Jane Robbins) zu kümmern, während ihr man weit entfernt auf Jobsuche ist.