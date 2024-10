Austria? „Es muss endlich Klarheit herrschen!“

Plätze mit Verband geteilt

Der die Veilchen in 68 Spielen coachte, 2007 den Cuptitel feierte, dazu zweimal in der Gruppe der Europa League vertreten war. „Die Austria ist nach wie vor einer der spannendsten Vereine in Österreich. Der Fan-Andrang und die Atmosphäre in der Generali-Arena sind top. Dennoch muss beim Stadionverkauf sowie der Investorengruppe rund um Jürgen Werner endlich Klarheit herrschen. Der Verein hätte die richtige Strahlkraft, gibt nach außen aber kein gutes Bild ab, es wird nicht gemeinsam an einem Strang gezogen“, sagt Zellhofer.