Das sagt GAK-Coach Messner zur Trainerdiskussion

Gegen die Violetten soll endlich der Knoten platzen. „So eine Negativserie hab ich in dieser Art und Weise nie erlebt. Auch nicht so viele Gegentore in acht Spielen. Man muss sich nun positive Dinge in Erinnerung rufen: Mein erstes Match in der zweiten Liga war gegen die Young Violets. Meine Spiele in der Generali-Arena waren auch gut“, hofft Goalie Jakob Meierhofer. „Wir müssen jetzt positiv bleiben und auch so auftreten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“