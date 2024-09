Flut in Italien: Deutsche Oma und Baby vermisst

Der Unwetternotstand hält in neun italienischen Regionen an. Am schlimmsten ist die Situation in der Toskana. In der Provinz Pisa überschwemmte die Flut ein Haus einer deutschen Touristenfamilie. Nach Angaben der Retter wurden Mutter, Vater und Großvater von der Feuerwehr gerettet. Die Großmutter und ein fünf Monate altes Baby werden jedoch vermisst.