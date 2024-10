Fahrräder um mehr als 400.000 Euro gestohlen

Er streitet alles ab

Der Seriengauner war fast in ganz Österreich – Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Kärnten, Salzburg und Steiermark – aktiv. Nun wurde er in Marchtrenk auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Insgesamt konnten ihm 89 Einbrüche nachgewiesen werden, von denen sich der entstandene Sachschaden nicht beziffern lässt. Doch alleine der Wert der erbeuteten Fahrräder übersteigt 400.000 Euro! Die Beute dürfte er in seiner Heimat oder anderen Ost-Ländern gewinnbringend verkauft worden sein. Der Beschuldigte streitet alles ab und sitzt derzeit in Eisenstadt in U-Haft.