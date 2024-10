Obdachloser würgt Bub: Ganzes Grätzel in Aufruhr

Der Unterstandlose fiel schon in der Vergangenheit immer wieder ungut auf. Dass er mit Kieselsteinen wahllos auf Passanten werfen soll, ist nur die Spitze des Eisberges. Denn jetzt ermittelt die Polizei gegen den 34-Jährigen, der sich rund um den Rupertusplatz in Neuwaldegg herumtreibt und dort auch haust. Kürzlich ging er einem 13-Jährigen im wahrsten Sinne des Wortes an die Gurgel. Der Vater des Schülers erstattete Anzeige.