Fünf neue Kraftwerke an der Mur sind geplant

Auch an der Oberen Enns und in Pusterwald neue Kraftwerke

Auch an anderen steirischen Flüssen wir die Wasserkraft weiter ausgebaut: Die Wien Energie hat etwa in Pusterwald am Pusterwaldbach ein zwei Megawatt starkes Kleinwasserkraftwerk zur Versorgung von 2800 Haushalten gebaut, das ebenso am Freitag eröffnet wurde.