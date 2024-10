Murkraftwerk Gratkorn: Die Turbinen drehen sich

Energiewende verlangt den Flüssen alles ab

Bis 2040 werde man doppelt so viel Strom brauchen – man denke an E-Auto und Co. -, erinnerte Verbund-Vorstandsvorsitzender Michael Strugl. „Das ist eine große Herausforderung. Photovoltaik und Windkraft werden zwar wachsen, was die Erträge betrifft, aber den größten Teil wird die Wasserkraft abdecken. Wir werden gut daran tun, weiter Kraftwerke zu bauen.“ Auch der Geh- und Radweg wurde erneuert.