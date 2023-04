Naturschützer machen gegen Wasserkraftwerke mobil

Kraftwerk bedroht Huchen-Heimat

Ull, Maier und andere Mitstreiter sind am Donnerstag trotz Regens und Kälte an eine bedrohte Stelle an der Mur in Stübing gekommen – es ist eine der wenigen, die noch unverbaut ist. Das macht sie zur perfekten Heimat für den Huchen, eine bedrohte Lachs-Art, die außerdem kürzlich zum Fisch des Jahres 2023 gewählt wurde. Franz „Huchenfranz“ Keppel setzt sich für den Schutz dieser Art ein. „Und genau hier in Stübing könnte das nächste Kraftwerk entstehen! Die Laichplätze gehen dann für immer verloren.“