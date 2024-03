Geplantes Kraftwerk bei Stübing erhitzt Gemüter

Verbund lässt den offenen Brief nicht unkommentiert

Laut Verbund sind zentrale Zahlen und Angaben in dem offenen Brief des Naturschutzbunds nicht nachvollziehbar und benötigen daher Richtigstellung. „80 Prozent aller Fließstrecken sind durch Wasserkraftwerke denaturiert“ heißt es in dem Brief. Doch laut Verbund weisen insgesamt 47,2 Prozent der Gewässer in Österreich einen sehr guten oder guten Zustand auf.