Polizei ließ bei Tuner-Treffen die Reifen rauchen

Zu einem “Saisonabschluss der Superlative in chilliger Atmosphäre“, also einem Tuner-Treffen hatten die Veranstalter von “Night of Wheels“, „Fun Run“ und „Motortag“ am Sonntag zum Ausee in Asten eingeladen. Doch es gab auch einen ungebetenen Gast: die Polizei. An 21 Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt, die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen.