Mit exquisiten Herbstmenüs die Genusswoche feiern

„Fine Dining zum Fixpreis“: Vom 21. bis 27. Oktober 2024 steht Wien erneut im Zeichen der Genusswoche. Eine Woche lang laden renommierte Spitzenköche und Gastronomen in der Bundeshauptstadt und auch in Niederösterreich zu exquisiten Herbstmenüs ein. Highlight auch in diesem Jahr: Die langjährige Kooperation mit Schlumberger Sekt, welcher in allen teilnehmenden Restaurants als inkludierter Aperitif angeboten wird. „Krone“-Leser haben dabei Frühbucherzugang und können sich jetzt schon die besten Plätze sichern!