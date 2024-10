Softgun-Unfall: Jugendlicher (14) schwer verletzt

Beamten in Wien-Donaustadt wurden am Freitag wegen eins Vorfalls zwischen zwei Jugendlichen gerufen, bei welcher ein 13-Jähriger mit einer Softgun hantiert haben soll und sich in der Folge plötzlich ein Schuss löste. Die Stahlkugel traf seinen Freund mit voller Wucht am Auge – dieser trug schwere Verletzungen davon.