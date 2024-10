Kallan kann seinen Fokus ganz aufs Rodeln legen

Sportverbot für Kindl in Vorbereitung

Der Doppel-Silberne von Olympia in Peking 2022, Wolfgang Kindl, muss indes vorläufig pausieren. Der Tiroler leidet an Pfeifferschem Drüsenfieber und bekam bis zur nächsten Untersuchung am 10. Oktober ein Sportverbot aufgebrummt. Er litt zuletzt an grippeähnlichen Symptomen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Lymphknotenschwellung.