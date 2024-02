Kallan gewinnt das Rennen bereits in seinem Kopf

Silber bei der Junioren-EM bringt Rodler Noah Kallan auch bei der WM in Lillehammer (Nor) in den Favoritenkreis. Seit mehr als einer Woche weilt er mit den Teamkollegen in Norwegen. Die zahlreichen Trainings veranlassen den Pongauer aber dazu, tiefzustapeln: „Es waren einige sehr schnell, bei denen ich nicht mitgekommen bin.“