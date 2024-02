Blech für Rodel-Ass Kallan bei Junioren-WM

Als Vize-Europameister der Junioren ging der Ebener als einer der Mitfavoriten an den Start. Doch die Bahn und die Temperaturen im hohen Norden machten Kallan zu schaffen. In den Trainings fuhr er hinter her. Dennoch schaffte er es und wurde am Ende Vierter. Womit er bei einem Weltcup zufrieden wäre, was ihm bei einem Großereignis allerdings nichts nutzt.