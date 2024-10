„Salzburgs Betriebe brauchen dringend Entlastung“

Kammerboss fordert Reformen am Arbeitsmarkt

Am Arbeitsmarkt stehen Reformen an, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so Buchmüller. Die Teilzeitquote sei in Österreich viel zu hoch. Österreicher arbeiten im Schnitt 29,2 Stunden pro Woche. Für Überstunden soll es steuerliche Anreize geben. Eine Reduktion der Arbeitszeit sieht er als falschen Weg: „Das wäre Gift für den Standort.“ Der Zuzug aus Drittstaaten soll erleichtert werden: „Menschen, die bei uns arbeiten wollen, sind willkommen.“ Gerade erfolgten Gespräche mit philippinischen Arbeitsvermittlern. 500 Pflegekräfte würden wegen der Krise im Nahen Osten sofort zur Verfügung stehen. Die strengen Regeln für eine Rot-Weiß-Rot-Karte machen das aber unmöglich. Buchmüller fordert eine Flexibilisierung.