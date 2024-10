„Bei uns wird jede Tasse Kaffee selbst gemahlen“

Kaffemahlen liegt voll im Trend

In Kärnten setzte sich das Klagenfurter Zero Gravity Coffee mit 95 Punkten vor der Kaffeeteria Villach, die ebenso 95 Punkte erzielte und dem Craigher Cafe in Friesach (94) durch. Viele Kaffeehäuser mahlen ihren Kaffee selbst. So auch das Zero Gravity Coffee. „Unser Café gibt es seit 2020, wir haben ausgewählte Lieferanten, kaufen von ihnen grünen – also rohen – Kaffee“, erzählt Betreiber Markus Ogris im Gespräch mit der „Krone“. Sein Café kommt in der Landeshauptstadt hervorragend an.