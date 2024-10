Schrumpfender Abstand macht ÖVP Kopfzerbrechen

Wobei der schrumpfende Abstand zur FPÖ den Schwarzen noch Kopfzerbrechen bereiten wird. Vor allem im Hinblick auf die Landtagswahl 2028. Für Haslauer war es am Sonntag wahrscheinlich die letzte Wahl als Landeshauptmann. Alles rechnet mit einer Amtsübergabe an Stefan Schnöll spätestens 2026. Bis dahin stehen in Salzburg planmäßig keine Wahlen auf dem Programm.