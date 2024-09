Lebensraum Sodalacke: Wie kann man sie retten?

Die Lacken im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel sind Salz- und Sodalacken. Um sich regenerieren zu können, müssen sie im Sommer zumindest teilweise trocken fallen. Nur dann kann das Grundwasser – so es hoch genug ist – wieder Salz von unten nach oben drücken. Die typischen Salzausblühungen in den Lacken entstehen.