„Der Ehering stört mich beim Skifahren nicht!“

Wie stehst du im Vergleich zu vor einem Jahr am Ski?

Kein Vergleich! Heuer hatten wir beim Trainingslager in Chile auch viel bessere Bedingungen. Das war wichtig, um fürs Material gewisse Sachen herauszufinden. Ich war jetzt schon in einer gewissen Form, aber das hat noch keine Aussagekraft. Es ist noch einige Zeit, bis wir auf die Speedski kommen. Meine richtigen Rennen kommen erst Anfang Dezember.