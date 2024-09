Psychiatrie-Patient drohte Polizisten mit Mord

Weil ein Mann am Freitag aus der Psychiatrie eines Krankenhauses in Floridsdorf ausgebüxt war, wurde die Wiener Polizei alarmiert. Der Gesuchte soll sich in einer Wohnung verschanzt haben. Nachdem die Einsatzkräfte letztendlich zwangsweise die Tür öffnen mussten, überraschte sie ein erschreckender Anblick ...