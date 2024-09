Alkolenker krachte mit 2 Promille in Gegenverkehr

Mit seinem Transporter war ein Pabneukirchner (57) am Freitagabend auf der B 124 von Bad Zell in Richtung Pierbach unterwegs, als er um 18.20 Uhr plötzlich in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er frontal gegen das Auto eines entgegenkommenden 20-Jährigen aus Pierbach.