Volkswagen muss schon wieder Prognose senken

Statt eines Anstiegs der Auslieferungen um bis zu drei Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 9,2 Millionen Fahrzeugen rechnen die Wolfsburger nur noch mit rund 9 Millionen Verkäufen, wie VW am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Nach 322 Milliarden Umsatz im Vorjahr peilte der Konzern ursprünglich ein Plus von fünf Prozent an – nun dürften es nur noch 320 Milliarden Euro Erlös werden.