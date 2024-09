„Keine Spielchen mit Weltkulturerbe in Wachau!“

In die Luft ging dabei die freiheitliche Landesrätin Susanne Rosenkranz, die in ihrer Heimatstadt auch Gemeinderätin ist: „Seit Jahren ist die Sanierung der Donaubrücke in Mautern in Händen der ÖVP. Sowohl im Land als auch im Bund! Drei Tage vor der Nationalratswahl kommt die ÖVP in Krems dann drauf, von einer zukünftigen Regierung etwas zu fordern. Das ist Wahlkampfpopulismus pur!“, macht die Freiheitliche ihrem Ärger Luft.