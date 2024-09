„Dann geht der Wohlstand den Bach hinunter“

Führt eine Susi-Sorglos-Versicherung nicht dazu, die Eigenverantwortungszügel beim Thema Hochwasser- und Unwetterschutz schleifen zu lassen?

Prävention bliebt Bestandteil des Problems. Wie findet künftig Flächenwidmung statt? Kurt Weinberger von der Hagelversicherung weist immer zu Recht darauf hin, wie viele Flächen in Österreich zubetoniert werden. Wir müssen auch unsere Investitionsströme anders lenken. Wir sind als Versicherungsbranche der größte Investor in Europa, wir haben ungefähr elf Billionen Euro an Assets-Under-Management (verwaltetes Vermögen, Anm.) in ganz Europa, die wir verwalten. In Österreich sind es 100 Milliarden Euro. Diese Mittel wollen wir viel stärker Richtung grüne Assets investieren: Solar, Wind, Wasser. Nur wenn die Genehmigungsverfahren sieben, acht, neun Jahre dauern, bis so ein Kraftwerk steht, wird diese grüne Transformation nicht gelingen.