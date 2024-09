Fuchs im Wolfspelz bei vielen Rissen identifiziert

Ein „waschechter Italiener“

Am 15. Jänner wurde in Traunkirchen tatsächlich Wolf-DNA gesichert. Das kommt am 15. März nochmals in Molln und am 28. März bei Losungsfunden in Sarleinsbach und Atzesberg vor sowie am 10. April in Langenstein, am 16. April in Oberhofen am Irrsee und am 28. Mai bei zwei toten Schafen in Sandl. Das bisher letzte „corpus delicti“: ein totes Reh in Galfenz. Der Täter war laut DNA-Analyse ein waschechter Italiener, also ein „Lupo“.