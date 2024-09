Die Ländle-Zweitligisten sind heute gefordert

Auch die Admira wäre gerne in der dritten Cup-Runde gestanden. Und schwört deshalb „Rache“ an Lustenau. „Sie sollen ruhig mit einem guten Gefühl zu uns kommen, wir sind gierig auf sie“, erklärt Coach Thomas Silberberger, was auf die Austria heute wartet. Nach fünf Siegen in Serie wähnen sich die Südstädter in einem Flow. Bei den Lustenauern steht erstmals Clermont-Leihgabe Ibrahim Ouattara im Aufgebot. Brenner: „Er hat zwar erst eine Woche voll mit der Mannschaft trainiert, dabei aber sein großes Potenzial gleich gezeigt.“