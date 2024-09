Chefinspektor wurde als Klopapier-Dieb ertappt

Das ging voll in die Hose! Einem diebischen Chefinspektor kam offenbar eine Kollegin auf die Schliche. Ihr ist der hochrangige Beamte aufgefallen, weil er sich immer wieder mit prall gefüllten Plastiksäcken aus der Landespolizeidirektion in Eisenstadt geschlichen hat. „Was tragen Sie da weg?“ Mit dieser Frage wollte eine Lehrerin der Polizeischule den Chefinspektor zur Rede stellen. „Alles in Ordnung, das gehört mir“, soll der Beamte geantwortet haben.