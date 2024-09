Prozess: Einbrecher schlugen mit Brecheisen zu

„Sie haben also gewusst, dass da eine Person drinnen sein wird?“, fragt Herr Rat im Wiener Landesgericht –, „Ja.“ Und trotzdem stiegen die vier Männer vermummt am 7. Februar um ein Uhr in der Nacht über den Zaun des Einfamilienhauses in Würnitz (NÖ) und brachen die Eingangstüre auf. Man hätte geglaubt, die Bewohner würden um diese Uhrzeit tief schlafen – dem war nicht so.