Enorme „Flutwelle“ für künftigen Klimaschutz

Ab 16 Uhr am Bahnhofplatz in St. Pölten

Daher finden am Freitag auch in Neulengbach, Stockerau und Klosterneuburg Protestveranstaltungen statt. Unter dem Motto „Ein gutes Klima für Demokratie“ startet au 16 Uhr am St. Pöltner Bahnhofplatz die Klimademo. Gefordert werden dabei etwa Stopp der S 34 und der Wiener Neustädter Ostumfahrung sowie der Ausbau nachhaltiger Mobilität.