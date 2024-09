Theater: Premieren und Klassiker warten

Im Vindobona (20., Wallensteinplatz 6) wurde das Erfolgsstück „Hedwig and the angry inch“ mit Drew Sarich in der Hauptrolle verlängert, gespielt wird u. a. am 4. und 13. Oktober. Außerdem im Programm: Manne-Quins am 3. Oktober, Birgit Denk mit einer Hommage an Udo Jürgens am 30. September oder Rudi Dolezal mit „100 Jahre Austropop“ (24. Oktober).